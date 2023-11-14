رئيس مدينة مرسي مطروح: رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطريق الدولي

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة نظرا لسقوط أمطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4 طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح المعدات وسيارات مجلس المدينة وفرق الطوارئ رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وادارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس

وأكد "عبد المجيد" على تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور

وأوضح رئيس المدينة، بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية، والمرور، والموارد المائية، والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في حالة الطوارئ لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

رفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما أعلن عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبية بما يستجد.

رفع تجمعات مياه الأمطار

رفع تجمعات مياه الأمطار

رفع تجمعات مياه الأمطار

رفع تجمعات مياه الأمطار

رفع تجمعات مياه الأمطار

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