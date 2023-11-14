فلسطين تحمل مجلس الأمن مسؤولية فشل وقف حرب الإبادة على غزة

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني بحجة الدفاع عن النفس، المسؤولية عن الفشل في ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، وإجبارها على توفير احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود والاستقرار في منازلهم.

وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، من فقدان الشعب الفلسطيني آماله في دور المجتمع الدولي في وقف العدوان فورا، وقيامه بواجباته ومهامه في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل به، والذي ما زال متواصلا جيلا بعد جيل، ونكبة إثر نكبة.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى إمعان دولة الاحتلال وإصرارها على تصعيد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص لليوم الـ39 على التوالي، وإلى عدوانها المفتوح الذي يشنه جنود الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

الصحة الفلسطينية: دفن 170 شهيدًا تحللت أجسادهم فى ساحة مستشفى الشفاء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن أنه يجري الآن دفن 170 شهيدا، بعد أن تحللت أجسادهم في ساحة مستشفى الشفاء.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الساحة تحولت لمقبرة جماعية في مشهد أليم جدا.

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، قبل قليل: حذرنا مرارا من أن تصبح المستشفيات مقابر جماعية ومشارح للجثث.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن الُمسيّرات الإسرائيلية تطلق الرصاص بين أقسام مجمع الشفاء.

وفي ظل استهداف المستشفيات والمراكز الطبية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على المناطق الغربية لمستشفى المعمداني بمدينة غزة.