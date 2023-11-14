قصف إسرائيلي مكثف ومتواصل لمختلف أنحاء قطاع غزة (فيديو)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل لمختلف أنحاء قطاع غزة.

وأطلق الاحتلال، قنابل الغاز تجاه مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم.

سقوط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية

وسقط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي تستمر فيه قوات إسرائيلية بالتوغل في مناطق شمال غربي غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، استهدف بوابة المستشفى الإندونيسي، معلنا توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى.