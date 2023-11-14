الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع نيستوري إرانكوندا بداية من الموسم المقبل

نيستوري إرانكوندا
نيستوري إرانكوندا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع الأسترالي نيستوري إرانكوندا، لاعب فريق أديلايد يونايتد.

إرانكوندا يلعب ضمن صفوف فريق أديلايد منذ تصعيده للفريق الأول في صيف 2021، وبدأ مسيرته ضمن أكاديمية رايدرز التي انضم منها لفريق أديلايد تحت 21 عامًا في يناير 2021 قبل أن يصعد للفريق الأول في سبتمبر من العام نفسه.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله التعاقد مع نيستوري إرانكوندا في صفقة طويلة الأمد.

إرانكوندا، صاحب الـ17 عامًا، سينضم لصفوف الفريق البافاري بداية من 1 يوليو 2024، وفقًا لما أكده بيان النادي.

ومن جانبه، قال يوخن ساور، مدير تطوير الشباب في بايرن ميونخ: "نراقب نيستوري منذ فترة ونحن سعداء بتوصلنا لاتفاق معه ومع نادي أديلايد للانتقال لبايرن في الصيف المقبل".

ومنذ بداية الموسم الجاري، سجل إرانكوندا هدفًا في 4 مباريات لعبها مع فريقه.

وأضاف: "نريد أن نشكر إدارة نادي أديلايد على المحادثات الطيبة، نيستوري جناح سريع جدًا ومراوغ قوي ولديه قدرة على إنهاء الهجمات ويجيد الوصول للمرمى، نحن مقتنعين بإمكانياته ولهذا سيأخذ الخطوة المقبلة معنا".

ومثل إرانكوندا المنتخب الأسترالي تحت 17 عامًا وشارك في 7 مباريات وسجل 11 هدفًا، وتم استدعائه لتمثيل الفريق الأول لمنتخب أستراليا.

نيستوري إرانكوندا، الأسترالي ذو الأصول التنزانية، شارك في 39 مباراة مع الفريق الأول لنادي أديلايد يونايتد حتى الآن وسجل 9 أهداف وصنع 2 لزملائه.

ويجيد نيستوري إرانكوندا اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، بالإضافة إلى لعبه في مركز الجناح الأيسر، وقدمه المفضلة هي اليمنى.

وسبق لنادي بايرن ميونخ أن تعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر الفريق، وهو في سن الثامنة عشر من نادي فانكوفر الأمريكي، في يناير من عام 2019، وبات أحد أفضل اللاعبين في مركزه حول العالم.

نيستوري إرانكوندا بايرن ميونخ أديلايد يونايتد الانتقالات الصيفية ألفونسو ديفيز

مواد متعلقة

بعد اهتمام ريال مدريد.. رئيس بايرن ميونخ يحسم مصير ألفونسو ديفيز

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"ذبحها وكلم أمها".. "ياسمين" قتلها زوجها وترك طفلتها بدون طعام بجوار جثتها

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

"الخال مش والد".. قاتل ابنة شقيقته بالهرم: أمها رمتها لينا واتجوزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟