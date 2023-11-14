رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع نيستوري إرانكوندا بداية من الموسم المقبل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع الأسترالي نيستوري إرانكوندا، لاعب فريق أديلايد يونايتد.

إرانكوندا يلعب ضمن صفوف فريق أديلايد منذ تصعيده للفريق الأول في صيف 2021، وبدأ مسيرته ضمن أكاديمية رايدرز التي انضم منها لفريق أديلايد تحت 21 عامًا في يناير 2021 قبل أن يصعد للفريق الأول في سبتمبر من العام نفسه.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله التعاقد مع نيستوري إرانكوندا في صفقة طويلة الأمد.

إرانكوندا، صاحب الـ17 عامًا، سينضم لصفوف الفريق البافاري بداية من 1 يوليو 2024، وفقًا لما أكده بيان النادي.

ومن جانبه، قال يوخن ساور، مدير تطوير الشباب في بايرن ميونخ: "نراقب نيستوري منذ فترة ونحن سعداء بتوصلنا لاتفاق معه ومع نادي أديلايد للانتقال لبايرن في الصيف المقبل".

ومنذ بداية الموسم الجاري، سجل إرانكوندا هدفًا في 4 مباريات لعبها مع فريقه.

وأضاف: "نريد أن نشكر إدارة نادي أديلايد على المحادثات الطيبة، نيستوري جناح سريع جدًا ومراوغ قوي ولديه قدرة على إنهاء الهجمات ويجيد الوصول للمرمى، نحن مقتنعين بإمكانياته ولهذا سيأخذ الخطوة المقبلة معنا".

ومثل إرانكوندا المنتخب الأسترالي تحت 17 عامًا وشارك في 7 مباريات وسجل 11 هدفًا، وتم استدعائه لتمثيل الفريق الأول لمنتخب أستراليا.

نيستوري إرانكوندا، الأسترالي ذو الأصول التنزانية، شارك في 39 مباراة مع الفريق الأول لنادي أديلايد يونايتد حتى الآن وسجل 9 أهداف وصنع 2 لزملائه.

ويجيد نيستوري إرانكوندا اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، بالإضافة إلى لعبه في مركز الجناح الأيسر، وقدمه المفضلة هي اليمنى.

وسبق لنادي بايرن ميونخ أن تعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر الفريق، وهو في سن الثامنة عشر من نادي فانكوفر الأمريكي، في يناير من عام 2019، وبات أحد أفضل اللاعبين في مركزه حول العالم.