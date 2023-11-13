بعد اهتمام ريال مدريد.. رئيس بايرن ميونخ يحسم مصير ألفونسو ديفيز

كشف هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عن موقفه تجاه مستقبل لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام كبار الأندية الأوروبية بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز في الميركاتو الصيفي المقبل، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

رئيس بايرن ميونخ يعلق على اهتمام ريال مدريد بضم ألفونسو ديفيز

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلًا عن نظيرتها صحيفة "Abendzeitung"، تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ، قائلًا: "ألفونسو ديفيز لاعب رائع، وأحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الوقت الحالي".

وأضاف: "إنه يمتلك عقدًا مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2025، وتابع بالتأكيد نريد الاحتفاظ بخدماته معنا في بايرن ميونخ ولا ننوي بيعه.

واختتم هربرت هاينر تصريحاته، قائلًا: "آمل أن تكون هذه الرغبة متبادلة ويُقرر البقاء أيضًا في بايرن ميونخ".

يأتي ذلك بعدما أبدى نادي ريال مدريد رغبته في التعاقد مع ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل، ومحاولة تخفيض المبلغ المالي المطلوب، واستغلال اقتراب عقده على الانتهاء.

كذلك أشارت بعض التقارير الصحفية إلى توتر العلاقات بين إدارة نادي بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز، بشأن رفض اللاعب الكندي التوقيع على عقد جديد مع العملاق البافاري.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره كولن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد كولن في الدوري الألماني، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة.