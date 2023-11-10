تقارير: ألفونسو ديفيز يميل إلى الانتقال لـ ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني، يميل إلى الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل 2024.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وبحسب صحيفة "سبورت 1" الألمانية، فإن اللاعب الكندي لم يتخذ قرارًا متعلقًا بمستقبله بعد، لكن رغبته الحالية تميل إلى تمثيل ريال مدريد في المستقبل.

وأوضح التقرير أن مسئولي ريال مدريد على اتصال دائم مع الكندي من أصول فلسطينية، نضال هوسيه، وكيل أعمال ديفيز، من أجل تمهيد الطريق نحو التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وأردف التقرير أن بايرن ميونخ يرغب في تجديد عقد ديفيز، لكنهم لم يعقدوا أي محادثات مع اللاعب حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، قد ضغط بالفعل على المسئولين في ريال مدريد، من أجل التعاقد مع زميله السابق في ميونخ، ديفيز، فيما يُمكن أن تُقدر الصفقة بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

وكان ديفيز قد انتقل إلى بايرن ميونخ في عام 2019، قادمًا من فانكوفر وايت كابس الكندي، مقابل 14 مليون يورو.

نضال هوسيه وكيل أعمال اللاعب قد أكد وجود اهتمام محتمل من ريال مدريد بضم اللاعب، إضافة لعدد من أندية الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن ديفيد ألابا انتقل إلى ريال مدريد صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ، حيث زامل ديفيز لمدة موسمين.