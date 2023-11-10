الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ألفونسو ديفيز يميل إلى الانتقال لـ ريال مدريد

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني، يميل إلى الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل 2024.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

txt

رسميا.. ريال مدريد يُعلن تجديد عقد فالفيردي حتى 2029

txt

بايرن ميونخ يدرس تجديد عقد ألفونسو ديفيز بسبب ريال مدريد

وبحسب صحيفة "سبورت 1" الألمانية، فإن اللاعب الكندي لم يتخذ قرارًا متعلقًا بمستقبله بعد، لكن رغبته الحالية تميل إلى تمثيل ريال مدريد في المستقبل.

وأوضح التقرير أن مسئولي ريال مدريد على اتصال دائم مع الكندي من أصول فلسطينية، نضال هوسيه، وكيل أعمال ديفيز، من أجل تمهيد الطريق نحو التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وأردف التقرير أن بايرن ميونخ يرغب في تجديد عقد ديفيز، لكنهم لم يعقدوا أي محادثات مع اللاعب حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، قد ضغط بالفعل على المسئولين في ريال مدريد، من أجل التعاقد مع زميله السابق في ميونخ، ديفيز، فيما يُمكن أن تُقدر الصفقة بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

وكان ديفيز قد انتقل إلى بايرن ميونخ في عام 2019، قادمًا من فانكوفر وايت كابس الكندي، مقابل 14 مليون يورو.

نضال هوسيه وكيل أعمال اللاعب قد أكد وجود اهتمام محتمل من ريال مدريد بضم اللاعب، إضافة لعدد من أندية الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن ديفيد ألابا انتقل إلى ريال مدريد صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ، حيث زامل ديفيز لمدة موسمين.

ألفونسو ديفيز بايرن ميونخ ريال مدريد ديفيز ديفيد ألابا

الأكثر قراءة

انقسام فى الزمالك حول التعاقد مع شوقى غريب لتدريب الفريق

الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمطار القاهرة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

متحدث الرئاسة: قمة مصرية قطرية بالقاهرة اليوم

"القاهرة الإخبارية": زيارة أمير قطر لمصر فى إطار التنسيق لمعالجة أزمة قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس