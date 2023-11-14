الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط" تفتتح ورشة عمل تطبيق نهج درجة التحضر في مصر "Degurba"

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة، ممثلًا عنها الدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المشاركين بورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى.

جاء ذلك بمشاركة د. منى عصام مساعد معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،د. محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية بالوزارة، ود. نيفين محمد عوض رئيس الإدارة المركزية للتجارة والمرافق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي المكتب الإقليمي للدول العربية / مكتب مصر، موئل الأمم المتحدة، وممثلي المفوضية الأوروبية.

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مجهودات التنمية المحلية

وخلال كلمتها أكدت د. هبه مغيب أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت مغيب الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر"Degurba".

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بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة 


كما استعرضت مغيب التحديات التي تواجهها جمهورية مصر العربية، موضحة أن أهمية الورشة تتمثل في بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف (11) من أهداف التنمية المستدامة وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 – 1.4.2 وفقًا للمنهجية الدولية. 
جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول DEGURBA نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف DEGURBA والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة. 

وزارة التخطيط الامم المتحدة المستوطنات البشرية ورشة العمل الموظفين

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