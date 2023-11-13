طفرة في مؤشرات الميكنة والصادرات.. أبرز أنشطة وزارة التخطيط خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والجهات التابعة لها، أنشطة مكثفة علي مدار اليوم الاثنين التى نستعرض أبرزها فى هذا التقرير:

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تعزيز التحول الرقمي يعد أحد الممكنات الأساسية التى تساعد على تحقيق جميع أهداف رؤية مصر 2030، الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية، ويعمل على إنشاء بنية تحتية مرنة للمؤسسات تسمح بمواكبة مستجدات الثورة التكنولوجية، كما يتيح القدرة على الابتكار والتكيف باستمرار مع التغيرات المتسارعة عالميًا ومتطلبات المستهلكين.

https://www.dostor.org/4551810

تعاون جديد مع كلية بن راشد

اجتمعت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مع علي بن سباع المري، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإمارات، للوقوف على موقف التعاون الحالي بين المعهد والكلية، وكذا مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين.

https://www.dostor.org/4551316

ارتفاع الصادرات تامة الصنع

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع لمختلف دول العالم إلى حدود 14.061 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2023 مقابل 13.6 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 431.7 مليون دولار.

https://www.dostor.org/4551820

ترشيد فاتورة الواردات من آسيا

خفضت مصر وارداتها من دول آسيا إلى نحو 24.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقارنة بنحو 31 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.7 مليار دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذي حصلت عليه الدستور

https://www.dostor.org/4551833