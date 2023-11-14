80 مليون جنيه لأعمال إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات رفع خط مياه قنا _ سفاجا

تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات رفع مياه خط قنا_ سفاجا والجاري تنفيذها بتكلفة 80 مليون جنيه لرفع كفاءة العمل بالمحطات والروافع وتحسين كميات المياه المنتجة.

وشدد عيسي على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة بكافة محطات ومواقع الشركة مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.

كما ألتقي رئيس الشركة بالعاملين للإستماع إلي أرائهم ومقترحاتهم حول تحسين سير العمل مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعى

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا» بمدينة قنا، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا.

قام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة رانيا هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشـة السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشـروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشـروع بالبرنامج.

من جانبه، أوضح محافظ قنا أنه بموجب بروتوكول التعاون ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعي بهدف توفير المياه النظيفة من خلال تكنولوجيا فعالة وصديقة للبيئة، كما يهدف البروتوكول إلى رفع مستوي الوعي لدي المجتمع المحلي؛ للحفاظ علي المياه وبناء قدرات النظراء المحليين.



