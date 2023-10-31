محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعى

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا» بمدينة قنا، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا.

قام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة رانيا هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشـة السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشـروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشـروع بالبرنامج.

من جانبه، أوضح محافظ قنا أنه بموجب بروتوكول التعاون ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعي بهدف توفير المياه النظيفة من خلال تكنولوجيا فعالة وصديقة للبيئة، كما يهدف البروتوكول إلى رفع مستوي الوعي لدي المجتمع المحلي؛ للحفاظ علي المياه وبناء قدرات النظراء المحليين.

جدير بالذكر أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" يتم تنفيذه في محافظة قنا منذ فترة بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية وبتمويل مشـترك من الحكومة المصرية، ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة.