رئيس حدائق العاصمة يصدر تنبيهات للمحلات التجارية بالمدينة

تفقد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ، صباح اليوم الثلاثاء المحلات التجارية بالمدينة، بحضور نواب رئيس الجهاز ومسئولى إدارة التنمية، حيث أصدر عدة قرارات للمشروعات الجارية بالمدينة، وتم التنبيه على المحلات التجارية بإتاحة الرصيف للمشاه وعدم وضع إشغالات خارج المحل، وأن يتم وضع صندوق قمامة أمام كل محل للمحافظة على النظافة.

وأكد المهندس عمار مندور، أنه يتم استكمال إجراءات تشغيل تلك المحلات بإدارة التنمية بالجهاز وأن يتم الالتزام بقواعد وضع اللافتات الإعلانية بالصورة الصحيحة وأن لا يتم عمل أى إجراء إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة لاستخراج التصاريح اللازمة، وتم التنبيه بأنه سيتم عمل حملات باستمرار لانضباط الشوارع بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضارى لأحياء المدينة.

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جهاز حدائق العاصمة يتابع الالتزام بالقواعد وتوفير الخدمات للمواطنين

واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة التفقدية بالمدينة للوقوف على بعض أعمال الزراعة والتأكيد على استكمال الأعمال الجاري تنفيذها وإعادة الشيء لأصله والالتزام بتعليمات المسئولين في إدارة الزراعة.

وشدد المهندس عمار مندور على متابعة أعمال الصيانة للمساحات المزروعة في الطرق والمحاور الرئيسية وحول العمارات، موضحًا أنه حريص على توفير جميع الخدمات في المدينة.

كلف عمار مندور، نائب رئيس الجهاز لقطاع الكهرباء والاتصالات بتخصيص قطعة أرض لإنشاء سنترال مدينة حدائق العاصمة لتغطية جميع خدمات قطاع الاتصالات في المدينة وتوفير خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمة الهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي، نظرًا لاحتياج السكان لهذه الخدمة خاصة أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الشبكات وتوصيل كابلات الفايبر.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، على توفير أتوبيس لتوصيل الطلاب المقيمين في مدينة حدائق العاصمة إلى المعاهد الأزهرية خارج المدينة، حرصًا على سير وانتظام العملية التعليمية، وحرصًا على أرواح أبنائنا الطلاب.

كما استكمل رئيس الجهاز جولاته بالمدينة، حيث تم المرور على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، وتوزيع صناديق القمامة بانتظام، وتنظيف وتطهير الصناديق بصفة مستمرة، والحرص دائمًا على نظافة شوارع المدينة. وقد نبه سيادته إدارة الزراعة بضرورة متابعة وصيانة المساحات المزروعة بشوارع المدينة، وحول العمارات، وتجهيز المساحات التي تم الانتهاء منها لفرش النجيلة وغرس الأشجار.

وأكد المهندس عمار مندور بضرورة الالتزام بأنواع الأشجار والمزروعات الموفرة في استخدام المياه، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لمنظومة الري، واستكمال اللافتات التحذيرية من مياه الري، حرصًا على سلامة الجميع وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.