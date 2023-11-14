أسباب وطرق علاج الهالات السوداء تحت العين

واحدة من أكثر مشاكل الجمال إزعاجًا التي يواجهها كل من الرجال والنساء هي الهالات السوداء تحت العين، وهذه الهالات السوداء المزعجة لا تجعلك تبدو متعبًا ومرهقًا فحسب، بل يمكن أن تكون أيضًا علامة على خيارات نمط الحياة السيئة أو النوم غير الكافي، ولحسن الحظ، هناك عدد كبير من خيارات العلاج المتاحة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من تلك الدوائر العنيدة.

وفقًا لموقع health، قال الدكتور رينكي كابور، استشاري الأمراض الجلدية: "يمكن أن تكون الهالات السوداء تحت العين محبطة للغاية، خاصة عندما لا يبدو أنها تختفي مهما كان الأمر، في حين أن قلة النوم والتعب غالبًا ما يكون السبب وراء هذه الهالات المزعجة، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في ظهورها، أحد الأسباب المفاجئة هو الجفاف، عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من الماء، يصبح الجلد تحت عينيك باهتًا ومتجعدًا، مما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا.

وأضافت: "السبب الشائع الآخر هو التعرض المفرط لأشعة الشمس. تعمل الأشعة فوق البنفسجية الضارة على تحطيم ألياف الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى بشرة أرق وأكثر شفافية تحت العينين وهذا لا يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا فحسب، بل يضيف أيضًا تأثيرًا غامضًا على المنطقة، مما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. بالإضافة إلى ذلك، يلعب العامل الوراثي دورًا هامًا في ظهور الهالات السوداء تحت العين.

اقترح الدكتور رينكي كابور خيارات العلاج التالية للهالات السوداء تحت العين:

• يمكن للحشوات الجلدية أن تقوم بالمهمة. عن طريق حقن كميات صغيرة من الحشو في المناطق المجوفة تحت عينيك، يمكن لأطباء الجلد تفتيح مظهر الهالات السوداء بشكل فعال وتقليل الانتفاخ.

• هناك خيار شائع آخر وهو العلاج بالليزر، والذي يستهدف الصبغة المسؤولة عن تغير اللون ويحفز إنتاج الكولاجين لتحسين مرونة الجلد في منطقة العين الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير العديد من الكريمات والأمصال الغنية بمكونات قوية مثل الريتينول أو فيتامين C أو الببتيدات لاستهداف الهالات السوداء على وجه التحديد.

• يساعد استخدام أحماض ألفا هيدروكسي في التقشير الكيميائي على تقليل التصبغ الموجود أسفل عينيك.

• جل حمض الهيالورونيك، وهو نوع من الحشو القابل للحقن يعزز حجم البشرة ويعزز تنعيمها.

• أثناء عملية تجميل الجفن، تتم إزالة الدهون الزائدة والجلد حول عينيك جراحيًا، وسوف تحصل على المظهر المطلوب.

• يمكن استخدام حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لاستعادة وتنشيط الجلد بالقرب من عينيك عن طريق تسريع نمو الأوعية الدموية وتعزيز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة أكثر صحة.

• ينصح باستخدام توكسين البوتولينوم تحت العين في حالة وجود تجاعيد وخطوط دقيقة تحت العينين تسبب السواد.

• البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ويقلل من فرص الجفاف الذي يسبب تغير اللون. أيضا، النوم جيدا وتجنب التدخين والكحول.

• غالبًا ما يتم خلط الهيدروكينون الموضعي في بعض المرطبات والعوامل الموضعية الأخرى مثل حمض الكوجيك، وحمض الأسكوربيك، والريتينويدات، والأربوتين، والببتيدات، وعرق السوس وما إلى ذلك.

• قد يكون الميزوثيرابي فعالًا في بعض الأحيان.

• تحظى العلاجات المنزلية مثل استخدام الحليب وقشر البطاطس بشعبية كبيرة.

• استخدام واقي الشمس عند الخروج في الشمس يحمي البشرة الحساسة حول عينيك من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

• وضع كمادات باردة أو أكياس الشاي المبردة على عينيك لبضع دقائق كل يوم يمكن أن يحسن الدورة الدموية في المنطقة ويقلل الانتفاخ الذي يساهم في ظهور الهالات السوداء.

• يمكن لجلسات تدليك الوجه التي تتكون من التدليك حول منطقة العين أن تحسن الدورة الدموية وتنعم المظهر.