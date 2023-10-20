الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أمراض تسبب إصابتك بمرض الهالات السوداء تحت العين.. اعرفها

أمراض تسبب أصابتك
أمراض تسبب أصابتك بمرض الهالات السوداء

يعد الهالات السوداء تحت العين من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس دون معرفة أسباب الإصابه بها.

ويعاني الكثير من الأشخاص بمرض الهالات السوداء تحت العين التي تعتبر مصدر إزعاج لدى بعض الناس بسبب شكلها، وتشير الدراسات إلى أن منطقة تحت العين تحتوي على عدد أقل من الغدد الدهنية والكولاجين، مما يجعل من الصعب الحفاظ عليها رطبة وممتلئة مثل الجلد على باقي وجهك.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس لمعرفة أسباب ظهور الهالات السوداء على الوجه، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها لحمايتك من ظهور الهالات السوداء تحت العين، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

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اسباب الاصابة بـ مرض الهالات السوداء تحت العين 

أمراض تسبب أصابتك بمرض الهالات السوداء تحت العين تعرف على أهم الأسباب

الجفاف

يعتبر الجفاف من ضمن أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين، لذلك تحث الدراسات بتناول الكم الكافي من الماء لحماية جلدك من الجفاف.

الوراثة

يلعب العامل الجيني دورًا بارزًا في ظهور هالات العين، حيث تظهر هالات العين في العديد من الحالات بشكل وراثي، وتنتقل لعدة أجيال في نفس العائلة. 

أمراض تسبب أصابتك بمرض الهالات السوداء تحت العين تعرف على أهم الأسباب

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قلة النوم

سواد تحت العين نتيجة قلة النوم، حيث يؤدي انخفاض ساعات أو جودة النوم إلى ارتفاع معدل الإصابة بالالتهاب، الأمر الذي يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا. 

التعرض للشمس

يمكن الإصابة بمرض الهالات السوداء تحت العين بسبب التعرض المتكرر لأشعة الشمس، مما يحفز البشرة لإنتاج المزيد من الميلانين كأحد سبل الوقاية من ضرر الشمس.

أسباب أخرى لظهور الهالات السوداء 

1 - ترقق الجلد المحيط بالعين أو تدني كمية الدهون.
2 - حك العين بصورة متكررة.
3 - فرط تصبغ الجلد والتهاب البشرة.
4 - الإصابة بالجفاف أو الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد.
5 - اضطرابات الغدة الدرقية.
6 -التدخين.
7 - الإفراط في شرب الكحول.

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