"أنت الحياة" رعاية صحية مجانية للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا

شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية جديدة تحت عنوان "أنت الحياة"، بالتعاون مع جامعة الأهرام الكندية، لتقديم رعاية صحية متكاملة وبشكل مجاني تمامًا لاهالينا في القرى الأكثر احتياجًا لدعم المواطنين والأطمئنان علي صحتهم مع تلقي الكشف والعلاج بالمجان توفير خدمات طبية بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وتقديم الخدمات المتكاملة لهم من "كشف – تحاليل – أشعه – علاج – عمليات " من أهمها القافلة الطبية المستمرة طوال أيام المبادرة، للكشف علي جميع الأمراطن وتقديم العلاج بالمجان للمرضى، مع إحالة من يحتاجون إلى جراحات إلى المستشفيات الحكومية..

مستفيدين من أنت الحياة

وقال أبو السعود السيد أحد أهالي محافظة الجيزة: "حرص المبادرة الرئاسية حياة كريمة علي تقديم رعاية صحية متكاملة وبشكل مجاني تماما لاهالينا في القرى الأكثر احتياجًا، لدعم الأهالي بشكل كبير وكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تلك المبادرات التي سعي من أجلها للحفاظ علي صحتنا دون أي تكلفة".

وأضاف علي السيد أحد الأهالي:" المبادرات الطبية التى تنظمها المبادرة فى محافظات مصر خاصة القرى الأكثر احتياجًا لها تعتبر أبرز الإنجازات التى تحققت لمساعدة الأهالى الذين عاشوا سنوات دون رعاية طبية، حيث تعمل المبادرة على نجدة الأهالي من الفقر والأزمات الصحية التى تنتشر فى القرى البعيدة".

وتابعت مني عدلي: "كان بناتي يعانون من مشاكل كثيرة في الأسنان منذ الصغر ولكن كانت التكلفة كثيرة وكان معظم حشوات أسنانهم تتلف بسرعة وتكلفني ولكن تلك المبادرة ساعدتنا بشكل كبير في التخفيف عن مشاكل أسنانهم بدون أي تكلفة مالية".

وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًافي المحافظات، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية.