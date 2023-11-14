"قاسي عليا".. لماذا هشم شاب رأس والده المسن بالعكاز في الزيتون؟

«قاسي عليا.. عمري ما طلبت منه حاجة ونفذها وعلى طول بيعايرني بفشلي كل ما يشوفني».. بهده الكلمات عبر شاب عن أسباب ودوافع تعديه على والده بالضرب مما أسفر عن وفاته في مسكنه بمنطقة الزيتون.

اعترافات المتهم بقتل والده

وقال الشاب: «والدي على طول شايفني فاشل وعاطل عن العمل على الرغم من أنه عمره ما ساعدني في أي فرصة عمل أو مساعدتي بالمال مثلما كان يفعل مع أشقائي» موضحًا أنه يوم الواقعة نشب بينهما مشاجرة بسبب الخلافات السابقة بينهما وبسبب طلبه المال منه وتطور الأمر لمحاولة والده التعدي عليه بالضرب.

وتابع أنه أمسك منه العكاز الذي يتكأ عليه لأنه رجل مسن وحركته ضعيفة خاصة أن عمره 75 عامًا فأمسكه منه وأنهال ضربًا على جسده حتى هشم رأسه وقتل ولم يشعر به سوى بسقوطه صريعًا على الأرض.

قرار النيابة

وعلى آثر ذلك أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت مناظرة النيابة لجثة الضحية أنه ذكر في الخامسة وسبعين عامًا في منتصف العقد الثامن مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشيم بالرأس تسبب في نزيف دموي غزير أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء أرتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.



تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.