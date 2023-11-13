ضرب حتى الموت.. القبض على عاطل أنهى حياة والده المُسن في الزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل بتهمة التعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت بسبب خلافات بينهما في الزيتون.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة "مسن" داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب وبجواره "عكاز".

واستمع فريق البحث لأقوال الجيران وشهود العيان ليتبين من التحريات أن المتوفى موظف بالمعاش ويتحرك بصعوبة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده وضربه حتى الموت.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجرى استجوابه وبيان اسباب الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.