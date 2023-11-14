الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 769 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش خلال الربع الأول من 2023 - 2024

موانئ شرق وغرب بورسعيد
موانئ شرق وغرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات الأداء بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة للمنطقة الاقتصادية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال الربع الأول من العام المالي 2023 - 2024، بإجمالي حمولات بلغ 12،542،878 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 1،060،752 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 769 سفينة متنوعة خلال الثلاث شهور الاولي. 

وأشار بيان صادر عن الهيئة، إلى استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 355 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت 1،247،004 طن، وعدد حاويات 122،371 حاوية مكافئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2023،2024.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الربع الاول أيضا  عدد 376 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 11،128،937 طن، وعدد حاويات 938،381 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166،937  طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي  أستقبل لأول مره سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 الف طن ملح الي كينيا وتعتبر السفينة إحدى سفن الصب الجاف العملاقة حيث تبلغ الحمولة الإجمالية لها 55 الف طن.

هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

بورسعيد قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش ميناء غرب بورسعيد

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