الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي

محافظ بورسعيد يبحث
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، وفدا من رجال الأعمال بدولة موريتانيا، في إطار تعزيز سبل التعاون لإقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من رجال الأعمال لدولة موريتانيا

ورحب محافظ بورسعيد، بوفد رجال الأعمال مؤكدًا أن موريتانيا دولة لها إسهامات حضارية كبرى، وتربطها مع مصر علاقات متميزة فى جميع المجالات.

وأكد “الغضبان” أن بورسعيد تعد واحدة من أهم مناطق الاستثمار في العالم بموقعها الاستراتيجي وأصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد وخاصة شرق بورسعيد.

من ناحية أخرى، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالإضافة إلي أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، وأعمال تطوير الطرق داخل المحافظة.

محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي

محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي
رجال أعمال بورسعيد موروتانيا الغضبان وفد

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