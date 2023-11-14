الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى محرز تكشف عن أهم قطاعات شركة  Cairo Three A

الدكتورة منى محرز
الدكتورة منى محرز رئيس مجلس إدارة شركة Cairo Three A

قالت الدكتورة منى محرز، رئيس مجلس إدارة شركة Cairo Three A، ونائب وزير الزراعة السابق، إن Cairo Three A هي شركة تأسست عام 1981م، بالنقل والتفريغ وحاليًا تضم أربع قطاعات وهم قطاع النقل والتفريغ، القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، وقطاع الانتاج الداجني  الذي يمثل أحدث قطاع. 

وأضافت الدكتورة منى محرز، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc، أن القطاع الزراعي هو قطاع متميز يصدر المنتجات الزراعية لـ 60 دولة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، حيث يوجد صناعات للإنتاج الزراعي كمجمدات أو عصائر أو مركزات، كما يوجد لدينا قطاع شركة إنتاج وهي الشركة المصرية للنشا والجلوكوز والشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وأوضحت أن المصانع التي لم تكن تعمل سابقًا، أصبحت تعمل على أعلى مستوى، وينتجون 70% من احتياجات الشعب المصري من النشا، كما أنهم يصدرون لدول عديدة سواء النشا أو الجلوكوز أو مشتقاته وهي منتجات في غاية الأهمية، فضلًا عن إنتاج زيت الذرة، وهو شيء مهم.

وأشارت إلى أن شركة الدواجن تعتبر أحدث شركة  تأسست في عام 2018م، بتكليف من القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن، خاصة وأنه يعتبر بروتين هام لكل الأعمار المختلفة. 

الدكتورة منى محرز شركة cairo three A صنع في مصر منتجات مصرية الدواجن

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

مدير العلميات الميدانية بالتحالف الوطني: 800 شاحنة ذهبت إلى قطاع غزة حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟