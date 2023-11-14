منى محرز تكشف عن أهم قطاعات شركة  Cairo Three A

قالت الدكتورة منى محرز، رئيس مجلس إدارة شركة Cairo Three A، ونائب وزير الزراعة السابق، إن Cairo Three A هي شركة تأسست عام 1981م، بالنقل والتفريغ وحاليًا تضم أربع قطاعات وهم قطاع النقل والتفريغ، القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، وقطاع الانتاج الداجني الذي يمثل أحدث قطاع.

وأضافت الدكتورة منى محرز، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc، أن القطاع الزراعي هو قطاع متميز يصدر المنتجات الزراعية لـ 60 دولة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، حيث يوجد صناعات للإنتاج الزراعي كمجمدات أو عصائر أو مركزات، كما يوجد لدينا قطاع شركة إنتاج وهي الشركة المصرية للنشا والجلوكوز والشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وأوضحت أن المصانع التي لم تكن تعمل سابقًا، أصبحت تعمل على أعلى مستوى، وينتجون 70% من احتياجات الشعب المصري من النشا، كما أنهم يصدرون لدول عديدة سواء النشا أو الجلوكوز أو مشتقاته وهي منتجات في غاية الأهمية، فضلًا عن إنتاج زيت الذرة، وهو شيء مهم.

وأشارت إلى أن شركة الدواجن تعتبر أحدث شركة تأسست في عام 2018م، بتكليف من القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن، خاصة وأنه يعتبر بروتين هام لكل الأعمار المختلفة.