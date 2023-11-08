الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى يتحدث لـ "صاحبة السعادة" عن فكرة إنشاء قناة Extra Live

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن فكرة إنشاء قناة "Extra Live" وأهمية دورها في توثيق الذاكرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.

 

وأوضح الطاهري، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "دي ام سي"، أن قناة "اكسترا لايف" تكمل ما تقدمه قناة "اكسترا نيوز" من تغطية شاملة للأحداث والمستجدات في مصر والعالم، مشيرا إلى أن حجم العمل والإنجاز في مصر لا تستوعبه قناة واحدة، وأنه كان لا بد من إنشاء قناة أخرى تهتم بالحوار الوطني والمشاريع الكبرى والمهرجانات الثقافية والترفيهية.

 

وقال الطاهري إن قناة "اكسترا لايف" عرضت كل جلسات الحوار الوطني الذي شارك فيه نخبة من المصريين في مختلف المجالات، وتناولت 112 قضية تهم الشأن المصري وتحديات الدولة المصرية في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، مؤكدا أن هذا يمثل توثيقا هاما للتاريخ المعاصر لمصر.

 

وأشار الطاهري إلى أن قناة "اكسترا لايف" نقلت أيضا مهرجان العلمين الذي يعد فعالية ترفيهية مختلفة ومميزة في الشرق الأوسط، ويمثل مركزية نوع جديد من السياحة، مضيفا أن قناة "اكسترا لايف" رصدت كل النشاطات والفنانين والمشاهير الذين شاركوا في المهرجان، وعكست الحالة الروحية والفنية للمهرجان بشكل كامل.

 

وأعرب الطاهري عن سعادته بالعمل في قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأثنى على جهود العاملين في القناتين "اكسترا نيوز" و"اكسترا لايف"، مؤكدا أنهم يقدمون خدمة إعلامية متميزة ومهنية للمشاهدين.

حمد الطاهري الشركة المتحدة Extra live مصر صاحبة السعادة إسعاد يونس اكسترا نيوز

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