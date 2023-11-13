بكلمات مؤثرة.. قصواء الخلالي تعزي المتحدة والقاهرة الإخبارية في استشهاد مصور القاهرة الإخبارية

قدمت الإعلامية قصواء الخلالي، العزاء للشعب الفلسطيني، وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في استشهاد أحد أفراد طاقم القاهرة الإخبارية في قطاع غزة.

وقالت قصواء خلال تقديم برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "نعزي الشركة المتحدة وأنفسنا في رحيل واحد من العاملين في المجال الإعلامي في قطاع غزة ".

وأضافت: "نعزي الزملاء في القطاع الإخباري، وفي القاهرة الإخبارية، ونعزي أحمد الطاهري، كل من يعمل في المشهد الصحفي والإعلامي، المصور مثل المذيع مثل الإعلامي، مثل عامل الإضاءة الكل يعمل على نقل الصورة".

ونددت باستشهاد 41 صحفي فلسطيني، في حرب عدوانية سيئة وصارخة وواحدة من أسوأ المجازر ضد شعبب أعزل في العصر الحديث، مردفة: "حتما لن يعود الكيان الصهيوني لسابق عهده، ونرى خسائر كبيرة للاحتلال، خسائر سياسية واجتماعية، نزوح داخلي ونزوح للخارج، ومحاولات هروب، الشرذمة التي جاءت من مختلف أنححاء العالم لتشكل دولة، ترغب الآن في الهروب".

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