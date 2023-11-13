بعد استشهاد مصور القاهرة الإخبارية.. البلشي يطالب بمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين

أدان الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في نهج قتل الصحفيين المُكلّفين بتغطية الحرب على غزة.

وقال البلشي، في تصريحات الإثنين: "لازالت جرائم الاحتلال ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة في فلسطين مستمرة، وآخرها استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية وإصابة صحفي آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وشدد على أن الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى وهي قطع الاتصالات عن المستشفى وعن الصحفيين مما عطل وصول الخبر وربما عطل جهود الإنقاذ.

ووجه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية على أرض فلسطين والذي يصر على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي.

كما تقدم بخالص العزاء للزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، معلقا: قلوبنا معكم وتحية إجلال وتقدير لكل من يصر على تأدية عمله وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة.

وشدد: نجدد دعوتنا لمحاكمة مرتكبي جرائم إستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على ارض فلسطين كمجرمي حرب ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدًا.