خالد البلشى: رسالة "قارب السلام" وقف الحرب والعنف فى فلسطين

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أهمية رسالة السفينة اليابانية "قارب السلام" لدعم فلسطين، قائلًا إن هذا تحرك دولي من أجل وقف الحرب ورسالة شعبية من منظمة يابانية مهمة لها دور كبير في وقف العنف على البشر بشكل عام.

أضاف نقيب الصحفيين أن "قارب السلام" تحرك من أجل نصرة أهل فلسطين، مؤكدًا أن الرسالة الأهم أن قارب السلام جاء من دولة ذاقت مرارة العدوان، حينما تم قصف الشعب الياباني بقنبلتي هيروشيما وناجازاكي.

تابع "الرسالة جاءت من أرض بورسعيد الباسلة للمطالبة بوقف الحرب ووقف قتل الأطفال في غزة ووقف استهداف الصحفيين والبشر بشكل عام" مؤكدًا أن هذه رسالة مهمة من أجل تحريك الضمير العالمي لوقف هذه الحرب.

خالد البلشي: الصحفيون في غزة كشفوا زيف الرواية الإسرائيلية

وأكد أنه لا بد أن نراهن على الإنسانية وعلى الضمير الإنساني الذي بدأ يتحرك ويدرك حجم الجريمة بالصمود الفلسطيني الذي استمر طوال هذه الفترة، وقدرة الصحفيين على الأرض في غزة على تغيير الرواية الزائفة وإيصال الرسالة الحقيقية.