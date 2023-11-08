قصف إسرائيلى يستهدف منزلاً شرق خان يونس

قال بشير جبر، مرسال قناة القاهرة الإخبارية إن الطائرات الإسرائيلية لا تزال تحلق بكثافة في سماء قطاع غزة، وتقوم بشن غاراتها باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في عدد من المناطق بمحافظات قطاع غزة.

أضاف جبر، الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارة الأخيرة التي شنها الاحتلال كانت في خان يونس حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبو تيم في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وأكد أن سيارات الإسعاف لاتزال تهرع من هذا المكان وتنطلق باتجاه المنزل المستهدف وتقوم بالبحث عن شهداء ومصابين، مشرًا إلى وصول حتى الآن 5 مصابين بجراح متفاوتة الخطورة جراء القصف الاسرائيلي.