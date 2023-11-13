الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الدول العربية: الضمير الإنسانى يأبى ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلى

المستشار جمال رشدي
المستشار جمال رشدي

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية أدانت قصف الإحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الضمير الإنساني يأبي ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غـزة.

ونوّه المستشار جمال رشدي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والمساجد والمدارس بحجة تحقيق أهداف عسكرية وتنفيذ مخططات في الشرق الأوسط.

وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن كل ما يثار من تقارير عن خلافات فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير مفيدة.

المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الإحتلال الإسرائيلي إعمار غزة صدى البلد على مسئوليتي الإسرائيلي

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