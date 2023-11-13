أحمد موسى: "اللى عايز يروح يحارب فى غزة يروح"

وجه الإعلامي أحمد موسي رسالة قوية للأشخاص الذين يطالبون بدخول مصر في حرب مع إسرائيل، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد قائلًا:" اللي عايز يروح يحارب يروح محدش هيمسك حد".

ونوّه موسى، أن لابد النظر للأزمة بشكل منطقي ومتكامل، مضيفًا أن مثل هذه الدعوات تخرج من أشخاص غير مسئولين ولا يريدون المصلحة العامة للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أننا في أمس الحاجة إلى الوحدة والتكاتف العربي، مؤكدًا أن مصر وقفت مع القضية الفلسطينية، بشكل عقلاني وبمجهود يحترم، من خلال طلب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، فضلًا عن قمة القاهرة للسلام، التي ساهمت في تغير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.