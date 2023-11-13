قيادي بـ"مصر الحديثة": فخورون بمواقف الرئيس السيسي الحاسمة تجاه الأزمة في غزة

قال عادل أنور عبدالدايم، أمين الشباب بحزب مصر الحديثة بمحافظة أسوان، إن القضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، حيث يمتد الصراع الفلسطيني الإسرائيلى منذ عام 1897.

دعم وتأييد شعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف “عبد الدايم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "جميعنا فخورين بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى ورسائله الحاسمة التي أطلقها منذ انطلاق الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، حيث أكد على رفضه التام لمحاولة الاحتلال تهجير أهالي قطاع غزة في ظل المخطط الصهيوني لتصفية القضية، وعلق: “فخورون بموقف الرئيس السيسى”.

وأوضح أن عدوان الاحتلال الذي دخل شهره الثاني على أهالي قطاع غزة، يُصنف على أنه جريمة إبادة جماعية تستحق محاكمة قياداته دوليًا.