السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسؤول بـ"مصر الحديثة": الرئيس السيسي أكبر داعم للقضية الفلسطينية

رشا عويضة
رشا عويضة

قالت رشا عويضة خليل، أمين المرأة بحزب مصر الحديثة بمحافظة أسوان، إن جميعنا نعاصر الأحداث التى تحدث مع الأخوة الفلسطينيين وقلوبنا معهم وندعو لهم أن ينصرهم الله، وأن من أفضل القرارات التى اتخذت الفترة السابقة كانت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقوف جانبه بكل أشكال الدعم سواء بالقوافل الطبية أو القرارات أو دعوات مؤتمر السلام جميعها خطوات إيجابية.

قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية 

وأضافت لـ"الدستور"، أن جميعنا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن مصر دائمًا أم العروبة وهى المعروفة بالشقيقة الكبرى وهذا ما أوضحته قرارات الرئيس الفترة الأخيرة، وأنه كان من أوائل الدول التى شاركت والتي وقفت بجانب الأخوة الفلسطنيين، وأظهر بوضح وقوف وقراراته السليمة معهم عن طريق فتح معبر رفح واستقبال المستشفيات بالعريش الحالات المصابة، بالإضافة إلى دخول المساعدات الغذائية والطبية التى تم إرسالها لهم.

وأوضحت أمين المرأة بحزب مصر الحديثة، أن مطار العريش كان من أول المطارات الدولية المفتوحة لاستقبال القوافل والمساعدات من جميع الدول الشقيقة والأجنبية، ويعد هذا شيء يذكر لرئيس عبدالفتاح السيسي لشجعته وقوفه خلال وقت صعب بجانب الأخوة فى فلسطين، حيث أن غالبية الدول كانت موقفها سلبية ولكن مصر دائما يكون لها دور وموقف ايجابى بفضل ربنا سبحانه وتعالى وقياداتها الحكيمة. 

التطوير والطفرة العظيمة

وتابعت رشا عويضة: “لا نستطيع أن ننكر الطفرة العظيمة التى شهدتها البلاد خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى والتطوير فى البنية التحتية وكل هذه التطورات أصبحت ملحوظة، وتحديدًا مبادرة حياة كريمة التى اهتمت بكل نواحى وجوانب القرى المصرية سواء فى البنية التحتية، التعليم، توعية، صحة”.

وأشارت إلى أن مصر لها الريادة فى عدة مجالات وأهمها السلام، وأن نشكر الله أنه أكرمنا بقيادة حكيمة ورشيدة مثل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان ومازال يقدم الدعم الأخوة الفلسطينين فى الحفاظ على أرضهم وعدم السماع لأى نداءات بترك بلادهم، وهذا ما دعمه وايده جميع اطياف الشعب المصرى وظهر ذلك خلال الفترة الماضية فى تجمهرهم الميادين لدعم وتأييد قرارات الرئيس بشأن القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي تأييد المواطنين لرئيس السيسي أهالي غزة معبر رفح المساعدات الإنسانية

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