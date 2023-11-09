محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بنصر النوبة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام من إجمالي 313 مشروعا بتكلفة 3.3 مليار جنيه تخدم حوالى 150ألف نسمة بمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها،.

ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة "، وسط فرحة وإشادة أهالى النوبة بالإنجازات العديدة التى تحققت في ظل الجمهورية الجديدة، بتوجيهات من القيادة السياسية.

ورافق المحافظ خلال جولته النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب بمجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وأيضًا صابر حسين رئيس مركز ومدينة، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشة، بجانب مسئولي القيادات التنفيذية.

التوجيه بدخول جميع المشروعات التى تم الانتهاء منها إلى مرحلة التشغيل التجريبي

وشهدت الجولة الميدانية استجابة المحافظ للعديد من مطالب وشكاوى المواطنين، وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية، أعطى توجيهاته للمسئولين بدخول جميع المشروعات التى تم الانتهاء منها إلى مرحلة التشغيل التجريبي مع الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية، وتأهيلها من خلال خضوعها لبرامج تدريبية متقدمة لرفع جودة الخدمات الجماهيرية.

وشدد محافظ أسوان على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، وفى حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم إستبعاده على الفور.

واستهل محافظ أسوان جولته بمركز الخدمات الجماهيرية بقرية الدكة، والذى بدأ التشغيل التجريبى له بتكلفة 10 ملايين جنيه، وعلى مساحة 600 م ٢ ليساهم في تقديم الخدمات المختلفة لأكثر من 17 ألف نسمة داخل 5 توابع هى كشتمنة شرق، وكشتمنة غرب، ودهميت وإمبركاب ودابود حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجي، وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية، ويأتي تنفيذه ضمن 31 مجمعا خدميا، تم التشغيل التجريبي لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

تفقد نقطة إسعاف كلابشة بقرية مرواو

كما تفقد اللواء أشرف عطية نقطة إسعاف كلابشة بقرية مرواو، والتى شهدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنسبة 100٪ وبتكلفة 1.1 مليون جنيه وتضم 2 سيارة إسعاف لتساهم فى تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمترددين على طريق أسوان / القاهرة الزراعى، بجانب أهالى مدينة كلابشة وقروى قورته.

وعقب ذلك أفتتح محافظ أسوان مدرسة مرواو الإبتدائية، والتي تضم ٢١٨ طالب وطالبة منهم ١٩٣ طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية موزعين على ٦ فصول، علاوة على ٢٥ طالب وطالبة بمرحلة رياض الأطفال موزعين على ٣ فصول ، فيما قام أشرف عطية بزيارة مركز الأمومة والطفولة بقرية قورته على مساحة ١١٨٠ م2، وبتكلفة ١٢ مليون جنيه حيث يضم عدد من الخدمات وهى حضانة للطفل، وعيادة تنظيم أسرة، ومركز علاج طبيعى، وصالة ألعاب رياضية علاجية، وورشة تدريب فتيات، وفصل لمحو الأمية، بجانب مركز موده، ومركز حماية الطفل، ومركز تخاطب.

وأثناء جولته التفقدية تفقد المحافظ مركز شباب قورته ثان، والذى يضم مبنى إدارى وملعب خماسي بتكلفة تصل لحوالى ٦ ملايين جنيه، كما تفقد مركز الخدمات الجماهيرية بقرية قورته ثان، والذى شهد التشغيل التجريبي له بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، وعلى مساحة ٦٠٠ م ٢.

واختتم جولته الميدانية بزيارة المركز الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر النوبة والذى يضم أقسام العلاج الطبيعي والتخسيس ومكتب التأهيل والحضانة، بالإضافة إلى أقسام الداخلي بنين وبنات، فضلا عن ورش النجارة والزخرفة والمشغل.

محافظ أسوان خلال جولته

محافظ أسوان خلال جولته

محافظ أسوان خلال جولته

محافظ أسوان خلال جولته