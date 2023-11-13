الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مهرجان التمور (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن  و محمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى والذي يستمر لمدة يومين.

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واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك اساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

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الدولة المصرية تولي إهتماما بتطوير صناعة وانتاج التمور

ومن جانبه، أشاد اللواء وزير التنمية المحلية بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، لافتا الي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية  بتطوير صناعة وانتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلي رأسها محافظتي مطروح والوادي الجديد والجيزة  بما يساهم في تعزيز انتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

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كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظي الجيزة ومطروح علي استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم، كما ثمن اللواء هشام آمنة مشاركة مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان والمغرب  .

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كما أشار اللواء هشام آمنة الي اهتمام الوزارة بمنصة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية، مشيرا الي مشاركة منصة ايادي مصر بحوالي ١٥ عارضًا من محافظة الجيزة في مهرجان التمور عبر منتجات متميزة.

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وشدد وزير التنمية المحلية علي الدعم الذي يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصة أيادي مصر التي اطلقتها الوزارة للمساهمة في زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات عبر اشراكهم في المعارض الداخلية والخارجية والمساهمة في تحسين جودة المعروضات والمنتجات الخاصة بهم بما يساهم في زيادة المبيعات ودخل الأسر العاملة في هذا المجال.

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استعراض استراتيجيات دعم الصناعات المحلية 

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الإستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثل تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.

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وأضاف محافظ الجيزة أن المعرض يمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة كما يساعد على خلق عوامل جذب سياحية جديدة لمحافظة الجيزة،  مضيفا أن المعرض يشارك به ٧٠ عارض من الشركات والمصانع والمزارع والجهات المعنية بتجارة التمور والصناعات المرتبطة بها من محافظة الجيزة وعدد من محافظات الجمهورية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع ضيوف المحافظة من  الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المشاركة لدورهم البارز والمشاركة الفعالة في دعم مثل هذه المهرجانات والفعاليات الهامة وكافة جهود التنمية التى تجرى  على أرض محافظة الجيزة.

من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحجم وتنوع المعروضات التى شملها المعرض مؤكدا على أن الدولة تولى إهتماما كبيرا بتنظيم وإقامة المعارض لمختلف الصناعات والمنتجات لتنمية المشروعات بنطاق القرى والترويج للمقومات السياحية بمختلف الأقاليم والمحافظات.

حضر الإفتتاح إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب محافظ الجيزة والدكتورة حنان أبوزيد نائب محافظ الوادى الجديد واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة وانور بن حصوصة الملحق التجارى بالسفارة السعودية والدكتورة أسماء العوايشة مساعد المستشار الإقتصادى لسفارة الأردن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى المديريات بالجيزة.

مهرجان التمور وزير التنمية المحلية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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