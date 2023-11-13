الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي في انتخابات 2024 بالسويس (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس بقيادة النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بقاعة النصر للبترول بحضور حشد كبير من أهالي السويس من كافة الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

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رد الجميل

ورحب النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ بالحضور الجماهيري، موجها الشكر لهم مؤكدا أن كثافة الحضور تثبت وعي أهالي السويس ودعمهم للقيادة السياسية، معتبرا هذا الدعم بمثابة رد الجميل لرئيس عبر بالوطن إلى بر الأمان، ويمثل فخرا لمصر وللعالم أجمع.

ودعا النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب يجب الجميع إلى التكاتف خلف القيادة السياسية وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة لمواصلة التنمية المستدامة، بما يثبت للعالم أن المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الحكيمة.

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نجح في القضاء على الإرهاب

وقال النائب حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة أصغر شهداء عملية الواحات، إن الرئيس السيسي نجح في القضاء على الإرهاب، وهو انجاز عظيم يكفي وحده لإعادة تجديد الثقة في الرئيس.

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أشار النائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية نجحت في العبور بمصر إلى بر الأمان وقضت على كل المؤامرات والاخطار التى كانت تهدف القضاء على مصر مطالبا المصريين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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 السيسي داعم للصناعة المصرية

وقال د.صبحي نصر، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، إن الرئيس السيسي داعم للصناعة المصرية، وهي قاطرة التنمية الحقيقة وعامل أساسي في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب.

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"شارك.. الكلمة كلمتك" تصل 14 محافظة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أما الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية فسلط الضوء على رؤية مصر 2030 بالنسبة للتعليم وما حققته الدولة من مستهدفات، سواء من زيادة عدد المنشآت التعليمية، مع تنفيذ برامج تدريب متعددة، وتحديث المناهج العملية بما يواكب احتياجات سوق العمل.

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السيسي هو رجل المرحلة 

من جانبه، قال الأنبا أنطونيوس إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة وكل المراحل بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنظر لما شهدته البلاد في عهده من تطور غير مسبوق أعادها إلى الريادة معلنا تأييد الكنسية الكامل لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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