محمد اللحام: نتنياهو وحزبه يرون الحل لحسم الصراع بالوطن البديل وليس حل الدولتين

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن مشروع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، قادم من أدبيات حزب الليكود، الذي ينص على حسم الصراع من خلال الوطن البديل وليس حل الدولتين وهكذا قام حزبه على هذا الخيار لعقود.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل المؤشرات تقول إن استدامة هذه الحرب لتوفر استدامة لنتنياهو ليبقى زعيمًا لدولة الاحتلال ويلجأ لذلك بالاحتيال فهو أكثر زعيم جلس على كرسي الحكم وكان الاكثر احتيالا بينهم.

نتنياهو كان في وهن شديد قبل الحرب

وأكد، أن نتنياهو كان في وهن شديد نتيجة ماعرف بمشروع القضاء داخل الاحتلال وكان هناك شبه مقاطعة دولية له، ولكنه التمس الشرارة لتوسعة نطاق الحرب وسيلجأ لجر الساحة اللبنانية والضفة الغربية وتصريحاته كلها تشير لذلك.