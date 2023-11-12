الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبود: نتنياهو لم يدخل غزة حتى الآن خوفًا من لعنتها

نتنياهو
نتنياهو

قال محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن بنيامين  نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وعد شعبه بدخول غزة من أقصى اليمين لأقصى الشمال ولكنه لم يستطع دخولها حتى الآن.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نتنياهو حتى الآن لم ينفذ وعده لشعبه ولم يستطع دخول غزة وكلما دخل بعض الأمتار تراجع ثانية وذلك لأنه يخشى من لعنة غزة.

إعلامي إسرائيلي يتراجع عن تصريحه عن قصف مستشفى المعمداني

وأشار إلى أن إعلاميًا إسرائيليًا شهيرًا أذاع على الهواء مباشرة قصف مستشفى المعمداني في غزة والقصف الإسرائيلي لها، مؤكدًا أن المعلومات تلقاها من الجيش الإسرائيلي.

وتابع أن هذا الإعلامي تعرض لانتقادات كبيرة بالشارع الإسرائيلي لأنه تسبب في غضب دولي كبير على إسرائيل والتي أنكرت قصفها لمستشفى المعمداني واتهمت حماس أنها من ضربت المستشفى، مؤكدًا أن هذا الإعلامي تراجع وقال إنه لم يعلن عن أن إسرائيل هي من قصفت المستشفى ولهذا تمت ترجمة الحلقة التي تحدث فيها.

وأشار إلى أن ضرب المستشفيات من جرائم الحرب ويجب محاكمة إسرائيل على هذا الأمر.

محمد عبود نتنياهو دخول غزة لعنة غزة وعده لشعبه قصف مستشفى المعمداني

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