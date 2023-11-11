نتنياهو يطالب القادة العرب بالوقوف ضد حماس ويؤكد: جزء من الشر الإيرانى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تعليماته واضحة بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا بعودة المختطفين الإسرائيليين.

ووجه رسالة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، لقادة الدول العربية أكد فيها أن القادة يهتمون بمستقبل بلادهم والشرق الأوسط أنتم يجب أن تقفوا أمام حماس، فخلال 16 عامًا جلبت المصائب والدم والفقر على غزة، مؤكدًا أن حماس جزء لا يتجرأ من الشر الذي تقوده إيران وهذا يضع العالم في خطر، والغرب بالتحديد وإنه مقتنع أن الدول العربية تتفهم ذلك.

يشكر أمريكا على دعمها العسكري

وتابع، أنه يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدين، يوميًا وأنه يقدر دعمه بعد إرسال حاملة طائرات ووصلت لمنطقتهم وأنه يقدر الغواصة الخاصة والدعم في التسليح والدعم العالمي للنظام والشعب الأمريكي.