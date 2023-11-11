السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: دخول حزب الله فى الحرب أكبر خطأ بحياتهم وسيحدد مصير لبنان

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواتهم تصيب حماس فوق الأرض وتحت الأرض، مؤكدًا أنهم مستمرون بهذه القوة حتى الانتصار، وأنهم مستعدون ومتأهبون في الجبهة الشمالية.

وحذر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد وتعرضه قناة "القاهرة الإخبارية"، حزب الله من أن تخطو خطوة وتدخل الحرب، لأن هذا أكبر خطأ في حياتهم، مشيرًا إلى أن دخولهم الحرب سيقرر مصير لبنان.

وتابع، أنهم يعملون يوميًا ضد الإرهاب في لبنان وسوريا والبحر الأحمر في كل مكان يتطلب ذلك.

سأفعل كل شيء لعودة المخطوفين

وأشار إلى أنه بالنسبة للمخطوفين فإنه يرى الكثير من المنشورات في العالم ويريد أن يوضح أن إعادة المخطوفين هدف أساسي للحرب هي من أولى أولوياتهم، مؤكدًا أنه يلتقي مع أفراد عائلات المخطوفين يوميًا، والتقى بهم بالأمس برفقة زوجته، ويرى الألم  في عيونهم وأنه يؤكد لهم بأنه سيفعل كل شيء لعودة المخطوفين.

بنيامين نتنياهو حزب الله الحرب حياتهم سيقرر مصير لبنان حماس عودة المخطوفين

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