نتنياهو: دخول حزب الله فى الحرب أكبر خطأ بحياتهم وسيحدد مصير لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواتهم تصيب حماس فوق الأرض وتحت الأرض، مؤكدًا أنهم مستمرون بهذه القوة حتى الانتصار، وأنهم مستعدون ومتأهبون في الجبهة الشمالية.

وحذر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد وتعرضه قناة "القاهرة الإخبارية"، حزب الله من أن تخطو خطوة وتدخل الحرب، لأن هذا أكبر خطأ في حياتهم، مشيرًا إلى أن دخولهم الحرب سيقرر مصير لبنان.

وتابع، أنهم يعملون يوميًا ضد الإرهاب في لبنان وسوريا والبحر الأحمر في كل مكان يتطلب ذلك.

سأفعل كل شيء لعودة المخطوفين

وأشار إلى أنه بالنسبة للمخطوفين فإنه يرى الكثير من المنشورات في العالم ويريد أن يوضح أن إعادة المخطوفين هدف أساسي للحرب هي من أولى أولوياتهم، مؤكدًا أنه يلتقي مع أفراد عائلات المخطوفين يوميًا، والتقى بهم بالأمس برفقة زوجته، ويرى الألم في عيونهم وأنه يؤكد لهم بأنه سيفعل كل شيء لعودة المخطوفين.