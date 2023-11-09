الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها تقريرًا كشفت خلاله عن رأي إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، في نظيره الحالي بنيامين نتيناهو وما حدث له عقب أحداث السابع من أكتوبر.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن أولمرت صرّح خلال مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأمريكية قائلًا: “نتنياهو دُمّر بسبب إخفاقه الهائل في الأمن القومي”.

وأوضح رئيس الوزارء الإسرائيلي الأسبق أن نتنياهو الآن يخطئ الحسابات بتحضيريه السيطرة الشاملة على الأمن بغزة لفترة غير محدودة بعد القضاء على المقاومة الفلسطينية.

أشار أولمرت إلى أن نتنياهو في حالة انهيار عصبي خوفًا من الإطاحة به من منصبه بعد فشله في حماية الامن القومي خلال عملية 7 أكتوبر، مضيفًا: “نتنياهو كرّس نفسه طوال حياته كباحث أمني لكن هذا هراء وكل لحظة يقضيها كرئيس وزراء تشكل تهديد لإسرائيل”.

القاهرة الإخبارية إيهود أولمرت بنيامين نتيناهو الأمن القومي

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