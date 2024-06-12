الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هى شروط القبول فى الكلية العسكرية التكنولوجية لطلاب الثانوية العامة؟ (فيديو)

الكلية العسكرية
الكلية العسكرية

أكد اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكلية تمثل تطويرًا للمعهد الفني للقوات المسلحة، استنادًا إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير المنظومة العسكرية من خلال التقنية.

وقال صلاح الدين، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن قرار إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية جاء في عام 2022، بهدف تأهيل الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة حاليًا في القوات المسلحة، ومن بين أهداف الكلية تعزيز القدرة على التعامل مع أجهزة ومعدات القوات بفعالية.

وأوضح أن الشروط الخاصة بالقبول تشمل النسبة المئوية للطلاب المتقدمين من أبناء الثانوية العامة، والتناسق الجسماني، واللياقة البدنية والذهنية المناسبة، وبعد استيفاء الشروط المناسبة، يتم تقديم الملفات واختيار الطلاب ذوي الكفاءة والقدرة العالية للانضمام لصفوف الكلية، ويجدر بالذكر أن هناك معايير أخرى يتم تنقية الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية.

وأضاف أن نظام الدراسة داخل الكلية يمتد لمدة 4 أعوام ميلادية، حيث ينقسم كل عام إلى فصلين، ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة بنسبة 60% عملي و40% نظري، أما قبل التخرج، يتعين على طلاب الكلية التكنولوجية إنجاز مشروع تخرج يعكس نتاج دراستهم خلال الأربع سنوات الماضية.

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