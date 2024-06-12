الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يُداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للاتجار بالمخدرات فى أسيوط

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط ومصرع عنصرين إجراميين وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النار مع القوات وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط البؤر الإجرامية شديدة الخطورة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكونة من 3 عناصر إجرامية- سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل عمد، شروع فى قتل، سلاح نارى، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهم فى العديد من قضايا الجنايات بالمؤبد أبرزها "مخدرات، قتل") بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرع اثنين منهم وضبط الثالث.. وعُثر بحوزتهم على (48 قطعة سلاح نارى– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر الشابو– 100 كيلو جرام لمخدر البانجو).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ(7،5 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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