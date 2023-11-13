رئيس مكافحة كورونا: المضادات الحيوية لا تجدي نفعًا في علاج الفيروسات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك بعض الأمور الشائعة التي ليس لها أساس من الصحة، من بينها الاعتقاد بأن هناك مضادًا حيويًا يستخدم في علاج كورونا.

وأضاف «حسني» خلال حواره ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، أن المضادات الحيوية لا تجدي نفعًا في علاج الفيروسات لأنها مضاد للالتهابات البكتيرية، وليس لها دور في المضادات الفيروسية على الإطلاق حتى كورونا.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة، إلى أنه إذا استمرت أعراض كورونا فترة بارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في الصدر، وتسارع في ضربات القلب، لا بد من الذهاب إلى المستشفى، وتلقي الرعاية الصحية للسيطرة على الأمر.