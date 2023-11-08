الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تحذر من المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

نزلات البرد
نزلات البرد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لكورونا مستقر ومعدلات الإصابات اليومية تكاد تكون منعدمة.

وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان من لجوء البعض للحصول على حقنة البرد لمواجهة أعراض الإنفلونزا أو الكورونا.

تحذير من حقن البرد 

وأضاف أن هناك حالات وفاة حدثت خلال الفترة الماضية؛ بسبب حقن البرد المنتشرة والحصول عليها بشكل عشوائي من قبل المواطنين.

ونصح بعدم الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة والمختص.

وأكد الدكتور حسام حسنى، أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي سيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد. ​

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، لذا نستطيع بوعينا أن نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ لذلك لا بد من تكملة جرعة المضاد الحيوي التي وصفها الطبيب حتى النهاية. 

الصحة وزارة الصحة حقن البرد نزلات البرد الشديدة فيروس كورونا

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