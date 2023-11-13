الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ رمضان عبدالمعز: هؤلاء يرثون الأرض كما وعدهم الله

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمذاع على فضائية dmc، من الأشخاص الذين قال الله فيهم " يرثون الأرض كما وعدهم الله".

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن العباد الصالحين هم من يرثون الأرض، حيث أكد أن من يتقي الله ويعمل العمل الصالح، ويؤتي الزكاة ويصلي الفروض.

ووصف الشيخ رمضان عبدالمعز، أن من العباد الصالحين، هم المجاهدون في سبيل الله، مؤكدًا أن الأصل الناس عند الله هم الأشخاص الذين يلقون الله بقلب صاف خال من الحسد والحقد.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون":

تعرض قناة dmc، برنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز، حيث استطاع  البرنامج على مدى السنوات الماضية ولا يزال أن يخرج من إطار وشكل البرنامج الديني التقليدي ليصبح بمثابة جامعة كاملة تقوم بدور كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتأكيد الوحدة الوطنية والتصدي للفتاوى المضللة.

الشيخ رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون فضائية DMC العباد الصالحين DMC

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