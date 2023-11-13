الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"السفيرة عزيزة".. تعرف على أهم اللقاحات والتطعيمات قبل دخول الشتاء

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن مصر وصلت لمستوى النضج الثالث في اللقاحات التطعيمات المختلفة، وهذا يعتبر إنجاز طبي كبير، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، أن مصر تحتل المركز الأول في الشرق الاوسط والتاسع عالميًا في إنتاج اللقاحات.

وأشار الحداد، أن أهمية اللقاحات، تتمثل في الوقاية من الفيروسات والأمراض، مشيرًا أن مناخ الخريف ينتشر فيه الفيروسات بسبب عدم استقرار الجو.

ونوّه استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك عدد من الجرعات التي تحمي من الانفلونزا، بالتزامن مع دخول الشتاء، مشيرًا أن فيروس كورونا من المحتمل أن يكون شرسًا هذا العام.

السفيرة عزيزة أهم اللقاحات والتطعيمات الشتاء استشاري الحساسية والمناعة فضائية DMC الدكتور أمجد الحداد منظمة الصحة العالمية

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