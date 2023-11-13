الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

جريدة الدستور

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، وجود اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزن في غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت المصادر إلى تكثيف الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36، وسط أزمة إنسانية شديدة الخطورة يعاني منها المدنيون والمصابون، وسط حصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات.

 

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان