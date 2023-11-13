اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، وجود اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزن في غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت المصادر إلى تكثيف الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36، وسط أزمة إنسانية شديدة الخطورة يعاني منها المدنيون والمصابون، وسط حصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات.