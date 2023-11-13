الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الفاكهة فى سوق العبور اليوم

الفاكهة
الفاكهة

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار الفاكهة في سوق العبور، بشكل مستمر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفاكهة في الأسواق العادية، فيصبح سوق العبور هو الأنسب من حيث السعر لشراء الفاكهة التي يحتاج إليها كل منزل.

أسعار الفاكهة اليوم

وقد استقرت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023،عند معدلاتها الطبيعية ، على اختلاف أنواعها.

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6 جنيهات، والبرتقال السكري من 5 إلى 7 جنيهات، وبرتقال أبوسرة من5 إلى 8 جنيهات، ونارنج من2 إلى 4 جنيهات، ويوسفي من 5.5 إلى 8 جنيهات، وجريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، وليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، وليمون بلدي من5 إلى 7,5 جنيه، وعنب أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، وعنب مستورد أصفر 35 جنيهًا، وعنب أسود 35 جنيهًا، وتفاح أمريكي اإيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، وتفاح جولد من20 إلى 30 جنيهًا، و تفاح سوري لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، وبلح سمان من 6.5 إلى 9.5 جنيه.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

وبلح زغلول من 15 إلى 18 جنيهًا، وبلح أم الفراخ من5.5 إلى 7.5 جنيه، وبلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، وبلح بارحي 60 جنيهًا، وجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، ورمان من 8 إلى 18 جنيهًا، وفراولة من 20 إلى 30 جنيهًا، وكانتالوب من 10 إلى 14 جنيهًا، والبطيخ من 48 إلى 60 جنيهًا، والخوخ المستورد بـ40 جنيهًا، وحرنكش بـ15 جنيهًا، وأناناس بـ50 جنيهًا، ونبق بـ15 جنيهًا.

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