الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يبحث الكثير من المستهلكين عن أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، حيث تراجعت 3 جنيهات في الكيلو، وذلك نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف والتي لها تأثير كبير علي السعر النهائي للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 65 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 72 جنيها في الكيلو حسب المنطقة.

وتراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن لتسجل سعر مابين 89 و90  جنيها للكيلو وتصل إلي المستهلك بسعر 96 جنيها في الكيلو حسب المنطقة.

ويختلف سعر كيلو البانية من منطقة إلى أخرى حيث تراوح سعره مابين 170 و175 جنيهًا للكيلو الواحد.

واستقر سعر كيلو الدواجن  البلدى اليوم في بورصة الدواجن عند 110 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 118جنيها في الكيلو حسب المنطقة.

واستقر سعر كيلو فراخ امهات أبيض عند 60  جنيها للكيلو.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق

 بلغ سعر كيلو أوراك بـ 85 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية.

 سجل سعر كيلو الدبابيس لـ110 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية.

 وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

أسعار النعام اليوم الأثنين

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم  اليوم في بورصة الدواجن 130  جنيها للكيلو.

لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن 370 جنيها للكيلو.

لحم فخد نعام  اليوم في بورصة الدواجن 270 جنيها للكيلو.

رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن 105 جنيها للكيلو.

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