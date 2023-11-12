إنشاء مزارع الدواجن لصغار المربين.. ندوة بـ"بيطري القناة"

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية توجه الجامعة للمجتمع الخارجي، في إطار دورها المجتمعي، وربطها بمشكلات المجتمع ومحاولة وضع الحلول لها، خاصة التوجه لطلاب ما قبل التعليم الجامعي بوصفهم الجيل الناشئ، الذي نسعى لإعدادهم وتكوين شخصية طالب مسلح بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة له في حياته القادمة.

وتابع أننا نهدف لإكسابهم كذلك المهارات التي تؤهلهم لإثبات ذاتهم بل والمنافسة في سوق العمل، مما يرفع مستوى معيشتهم ويمكنهم اقتصاديا وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية دائما من خلال المبادرات القومية المختلفة



في هذا السياق- نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة،

ندوة توعوية توجهت بها إلى مدرسة الدكتور صلاح عبد الغني الثانوية الزراعية المشتركة بأبوصوير تحت عنوان "إنشاء وإدارة مزارع الدواجن لصغار المربين".

أقيمت الندوة بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر بها الدكتور عادل النبتيتي أستاذ ورئيس قسم الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، وتم تنفيذها بإشراف الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب رئيس الوحدة.

ندوات في الوعي البيئي لطلاب وتلاميذ المدارس تقدمها جامعة القناة ضمن "مبادرة اتحضر للأخضر"

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية مشاركة الجامعة بالمبادرات الرئاسية الكبرى ومنها "اتحضر للأخضر"، الساعية لتنمية الوعي البيئي.



وتابع أن جامعة قناة السويس في إطار مسئوليتها المجتمعية، وحرصها على المشاركة في المبادرات الرئاسية ومنها "اتحضر للأخضر" قامت بتنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وما يرتبط بها من قضايا اقتصادية، توجهت بها لتنمية الوعي البيئي لدى طلاب وتلاميذ المدارس، مشيرا إلى أن ذلك يتم في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.



في هذا السياق- استقبلت كلية الزراعة بجامعة القناة طلاب وتلاميذ 6 مدارس بالإسماعيلية هي مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية بنين، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة، مدرسة عمر مكرم الابتدائية، مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، مدرسة الشهيد محمد مصطفى الأتربي.

وذلك في زيارات ميدانية لطلاب وتلاميذ المدارس إلى الكلية، زاروا خلالها قسم الألبان ومعمل تصنيع منتجات الألبان، وقسم وقاية النبات، حيث قام نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بتقديم الندوات التوعوية البيئية حول "المدرسة الخضراء الذكية من النظرية إلى التطبيق"، و"أثر الزرع والغرس على البيئة والتغيرات المناخية"، و"تدوير المخلفات الزراعية"، و"تأثير التنمية الزراعية على تحسين البيئة وتجميل المدن".

جرى تنفيذ خطة الزيارات المدرسية للكلية، وندوات التوعية البيئية في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.