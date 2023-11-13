جامعة الإسكندرية تُطلق فعاليات ورشة التدريب السنوي لـ بنك المعرفة

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات التدريب السنوي على استخدام بنك المعرفة المصري بالجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين واخصائيين المكتبة الرقمية والطلاب.

ويُعقد التدريب على مدار يومي 13 و 14 نوفمبر الجاري، بكلية التربية جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

شارك في فعاليات اليوم الأول، كل من الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، والدكتورة السيدة محمود إبراهيم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ألاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، والدكتور وليد علي، ممثل بنك المعرفة المصري، والدكتور محمود شوقي، ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من الباحثين بجامعة الإسكندرية.

وفي كلمته، أكد الدكتور هشام سعيد، أن بنك المعرفة المصري يعد طفرة ونقلة حقيقية في سهولة الحصول على المعلومات في شتى مجالات العلوم المختلفة، كما يعد بيئة خصبة جدا من الموارد التعليمية المتاحة طوال الوقت عبر الإنترنت بصورة مجانية للمصريين، مؤكدًا أن البنك يوفر مقاطع وأفلام تعليمية ومصادر مختلفة ومتعددة لتجميع المادة العلمية من مقالات منشورة عالميا ومحليا والتي لم يكن من السهل الحصول عليها من قبل وكانت تكلف الباحث الكثير من الوقت والمال.

بنك المعرفة يضم صفوة الناشرين على مستوى العالم

وأشار “سعيد” إلى أن بنك المعرفة يضم صفوة الناشرين على مستوى العالم والذين شاركوا بتقديم العديد من الأفلام التعليمية ومقالات علمية وملفات صوتية ومكتبة ثرية جدا تضم مواد تعليمية قيمة يُقدر عددها بالملايين.

وتزخر قائمة الناشرين بكيانات بارزة عالميا مثل Elsevier، Springer، Taylor and Francis، Oxford University press، Willy.

وأضاف “سعيد” أن البنك نجح بالفعل في الوصول إلى كافة ارجاء المجتمع المصري حيث تم عقد أكثر من 900 جلسة تدريبية في المدارس بخلاف أكثر من 120 جلسة أخرى تم عقدها في الجامعات، فضلا عن تخصيص أكثر من 150 مختصا من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها للوصول ببنك المعرفة المصري لأعلى مستويات النجاح.

70 مليون عملية بحث عبر منصة بنك المعرفة المصري

ولفت إلى أن منصة بنك المعرفة المصري حققت أكثر من 70 مليون عملية بحث و40 مليون عملية تنزيل للملفات و250 عملية تسجيل لحسابات مستخدمين بنك المعرفة المصري مضيفا انه اتسع نطاق قاعدة المستخدمين ليضم الطلاب والأطفال المهتمين بالقراءة والاطلاع.

قفزة نوعية في تحقيق طموحات الباحثين

فيما أكد الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، أن بنك المعرفة المصري يعد قفزة نوعية في تحقيق طموحات الباحثين وطلاب الدراسات العليا، لاسيما وأنه يقدم أكبر مصادر المعرفة على الإنترنت حيث يعطي الطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العال، مشيرًا إلى أن كثافة الحضور تعكس اهتمام الباحثين بجامعة الإسكندرية علي الإطلاع علي كل ماهو جديد في البحث العلمي.

وأشار إلى أن البحث العلمي يعد قضية أمن قومي، لأن البحث العلمي سيفيد في مواجهة حروب الجيل الرابع التي تواجه الشباب في تلك الفترة.

من جانبها، أشارت الدكتورة السيدة إبراهيم، إلى أن التدريب يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم البحث العلمي والتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية وتلبية لاحتياجات التدريب للفئات المستهدفة منه في تعظيم الاستفادة لأهم قواعد البيانات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال شرح مفصل يقدمه نخبة من المتخصصين في التدريب التقني لمساعدة الباحثين للوصول لأكبر قدر من المعرفة البحثية في كافة التخصصات العلمية.

وأشارت الدكتور آلاء جعفر، إلى أن التدريب يتضمن كيفية إنشاء حساب علي بنك المعرفة المصري وإرشادات بإجراءات التقدم للحصول علي تقارير معامل التأثير وفحص الإقتباس وكيفية استخدام بنك المعرفة ومحرك البحث الأكاديمي به، وشرح مفصل لأهمية قواعد البيانات من خلال البنك، فضلا عن شرح للأدوات والبرمجبات البحثية المتاحة من خلال منصة بنك المعرفة المصري.

افتتاح ورشة عمل التدريب السنوي على استخدام بنك المعرفة

افتتاح ورشة عمل التدريب السنوي على استخدام بنك المعرفة

افتتاح ورشة عمل التدريب السنوي على استخدام بنك المعرفة