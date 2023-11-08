خريطة فلسطين تتوسط أول إصدار لمجلة جامعة الإسكندرية تضامنًا مع القضية

خريطة فلسطين بألوان علم الدولة تلتف بالشال الفلسطيني الشهير تتوسط أول إصدار لمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية، وذلك تعبيرًا وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

حرص شباب كيان جامعة الإسكندرية وخلال إعدادهم للعدد الأول من المجلة التي تعبر عن منبر وصوت الجامعة الحر والواعي والبناء لخدمة الوطن والتي تحمل شعار "مصر تستطيع"، أن يكون للقضية الفلسطينية جزء من هذا الإصدار بأن تتوسط صفحات العدد خريطة فلسطين إشارة بأن فلسطين في القلب، وكتابة عبارة" سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يومًا سلامًا".

قال أحمد إبراهيم، مؤسس كيان شباب جامعة الإسكندرية، باحث دكتوراه بكلية التجارة، إن أول إصدار لمجلة كيان والذي يتم تحت مظلة الجامعة بكل كلياتها، مشيرًا إلى أن شعار "مصر تستطيع" هو شعار الكيان منذ تدشينه في عام 2017.

وأضاف لـ" الدستور" أن هذا هو الإصدار الأول للمجلة لتكون مجلة نصف سنوية، وما تضمه من موضوعات هي صوت جامعة الإسكندرية من خلال الطلبة والطالبات المشاركين، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية أشرف لغويًا على المجلة وشارك بمقال في العدد الأول.

فلسطين في القلب

ولفت إلى أن العدد الأول ضم العديد من الموضوعات عن التطوع والإيجابية والعديد والتوعية وغيرها من الأمور المجتمعية، مشيرًا: إلى أننا لم ننسى القضية الفلسطينية، حيث اندلعت الأزمة الحالية خلال التحضيرات للنشر لذا تم إضافة في منتصف المجلة خريطة فلسطين تعبيرا عن دعم الطلاب للقضية، وهو المعني الذى نريد إيصاله أن "فلسطين في القلب".

كيان توعوي لإبراز دور شباب جامعة الإسكندرية

وأوضح أن كيان شباب جامعة الإسكندرية هو نشاط تطوعي لإبراز دور الشباب ليكونوا قادة المستقبل، لافتًا إلى أن الكيان ينقسم لأربع اجزاء:( ثقافي- اجتماعي- رياضي- ترفيهي)، ويتم من خلاله تنفيذ عدة أنشطة مجتمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وخدمة المجتمع، وتنظيم الرحلات والمباريات والبطولات الرياضية، وتنظيم دورات وكورسات مدعمة للطلاب بالمراكز التابعة للجامعة.

وأشار إلى أن الكيان هو طلاب متطوعين لتقديم خدمات للطلاب بجامعة الإسكندرية والمجتمع السكندري ككل، والتعاون مع مبادرات مختلفة من بينها التعاون مع صندوق تحيا مصر لعمل فعالية" دكان الفرحة" لتوزيع الملابس على الطلاب الجديدة للطلاب غير القادرين، بجانب زيادة وعي الشباب من خلال زيارات لأماكن، بالإضافة إلى المعارض.

خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية

خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية

خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية

خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية

خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية