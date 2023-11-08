الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خريطة فلسطين تتوسط أول إصدار لمجلة جامعة الإسكندرية تضامنًا مع القضية

خريطة فلسطين بمجلة
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية

خريطة فلسطين بألوان علم الدولة تلتف بالشال الفلسطيني الشهير تتوسط أول إصدار لمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية، وذلك تعبيرًا وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

حرص شباب كيان جامعة الإسكندرية وخلال إعدادهم للعدد الأول من المجلة التي تعبر عن  منبر وصوت الجامعة الحر والواعي والبناء لخدمة الوطن والتي تحمل شعار "مصر تستطيع"، أن يكون  للقضية الفلسطينية جزء من هذا الإصدار بأن تتوسط صفحات العدد خريطة فلسطين إشارة بأن فلسطين في القلب، وكتابة عبارة" سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يومًا سلامًا".

قال أحمد إبراهيم، مؤسس كيان شباب جامعة الإسكندرية، باحث دكتوراه بكلية التجارة، إن أول إصدار لمجلة كيان والذي يتم تحت مظلة الجامعة بكل كلياتها، مشيرًا إلى أن شعار "مصر تستطيع" هو شعار الكيان منذ تدشينه في عام 2017.

وأضاف لـ" الدستور" أن هذا هو الإصدار الأول للمجلة لتكون مجلة نصف سنوية، وما تضمه من موضوعات هي صوت جامعة الإسكندرية من خلال الطلبة والطالبات المشاركين، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد أنور  عميد كلية التربية أشرف لغويًا على المجلة وشارك بمقال في العدد الأول.

فلسطين في القلب

ولفت إلى أن العدد الأول ضم العديد من الموضوعات عن التطوع والإيجابية والعديد والتوعية وغيرها من الأمور المجتمعية، مشيرًا: إلى أننا لم ننسى القضية الفلسطينية،  حيث اندلعت الأزمة الحالية خلال التحضيرات للنشر لذا تم إضافة في منتصف المجلة خريطة فلسطين تعبيرا عن دعم الطلاب للقضية، وهو المعني الذى نريد إيصاله أن "فلسطين في القلب".
كيان توعوي لإبراز دور شباب جامعة الإسكندرية

وأوضح أن كيان شباب جامعة الإسكندرية هو نشاط تطوعي لإبراز دور الشباب ليكونوا قادة المستقبل، لافتًا إلى أن الكيان ينقسم لأربع اجزاء:( ثقافي- اجتماعي- رياضي- ترفيهي)، ويتم من خلاله تنفيذ عدة أنشطة مجتمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وخدمة المجتمع، وتنظيم الرحلات والمباريات والبطولات الرياضية، وتنظيم دورات وكورسات مدعمة للطلاب بالمراكز التابعة للجامعة.

وأشار إلى أن الكيان هو طلاب متطوعين لتقديم خدمات للطلاب بجامعة الإسكندرية والمجتمع السكندري ككل، والتعاون مع مبادرات مختلفة من بينها التعاون مع صندوق تحيا مصر لعمل فعالية" دكان الفرحة" لتوزيع الملابس على الطلاب الجديدة للطلاب غير القادرين، بجانب زيادة وعي الشباب من خلال زيارات لأماكن، بالإضافة إلى المعارض.

خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية

خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين بمجلة كيان شباب جامعة الإسكندرية
خريطة فلسطين كيان شباب جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية القضية الفلسطينية مصر تستطيع

مواد متعلقة

حلقات نقاشية بين طلاب "المصرية اليابانية" وجامعة صوفيا عبر "فيديو كونفرانس"

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال رصف شارع "فوزي معاذ"

مدير "تعليم الإسكندرية" يجتمع بخريجي الدفعة الأولى من مبادرة "1000 مدير مدرسة"

"زراعة الإسكندرية" تختتم مؤتمرها الدولي عن مستقبل الثروة الحيوانية

عضو بالتحالف الوطنى بالإسكندرية: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

غدًا.. غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب الشبورة

التحالف الوطني بالإسكندرية يطلق مبادرة لسداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين (فيديو)

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين لتعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين.. عاجل

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

المشدد 3 سنوات للمتهم بنشر صور فاضحة لابنة عمه بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها