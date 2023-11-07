كليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية تنظم معرض "نصر أكتوبر المجيد"

نظمت كليات القطاع التربوي بـ جامعة الإسكندرية، معرض "نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة"، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

افتتح المعرض الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه كل من الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، والدكتورة رحاب صالح عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نجدة إبراهيم عميد كلية التربية النوعية.

واستخدمت طالبات شعب الطفولة بكليات القطاع التربوى بالجامعة، خامات البيئة لعمل تصميمات ومجسمات تعبر عن ملحمة نصر أكتوبر المجيد. وشارك في تنظيم المعرض كيان شباب جامعة الإسكندرية، كما شارك أطفال مرحلة رياض الأطفال ومشرفيهم ببعض العروض العسكرية، ويستمر المعرض مفتوح لأطفال رياض الأطفال لمده عشرة أيام.

وسيتم عقب انتهاء المعرض تزويد مدارس بشاير الخير ومدارس قرى حياة كريمة بمنتجات المعرض وذلك لنقل روح أكتوبر بين أطفال وتلاميذ المدارس لغرس قيم وروح الولاء والانتماء.

شهد الافتتاح الدكتور عربى أبو زيد مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، الذى وجه بقيام إدارة رياض الأطفال بالمديرية بتنظيم رحلات تعليمية لأطفال مرحلة رياض الأطفال ليتعرفوا على بطولات الأجداد، كما شهده الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وأمين بيت العائلة، وعلا سليمان مدير إدارة وسط التعليمية، وآمال أبو زيد موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، ووكلاء الكلية الدكتور حسن عابدين والدكتور سالم عبدالرازق، ود. السيدة محمود، والدكتور سعيد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، الدكتورة أندريا نولان رئيس جامعة إدنبرة نابير الأسكتلندية والوفد المرافق لها، بهدف تطوير سبل التعاون الأكاديمي والثقافى بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات الأسكتلندية فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة.

معرض نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة

معرض نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة

معرض نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة

معرض نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة