الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى.. وتثمن دور الرئيس السيسى

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

أدان مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين والمدنيين العزل منذ 7 أكتوبر الجارى، واستمرار القصف العشوائى على قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين.

 كما ثمَّن المجلس دور الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والذي يعبر عن إيمان واع بقضية الأمة العربية، وسعيه لحث المجتمع الدولي على القيام بمهامه لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، واستعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم، وأكد رئيس الجامعة على استعداد جامعة الإسكندرية لمشاركة الأطقم الطبية فى علاج المصابين والجرحى وإجراء العمليات من خلال الآلية التي سوف تقرها وزارة التعليم العالي.

جامعة الإسكندرية توافق على بدء الدراسة بدبلوم علم الصيدلة الجيني

وفي سياق متصل، وافق المجلس على بدء الدراسة بدبلوم علم الصيدلة الجينى ودرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص علم الصيدلة الجينى بدءًا من خريف 2023.

وكرم المجلس الدكتورة ميرفت قاسم، عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية للبنين، بمناسبة انتهاء فترة عمادتهما بالكليتين وجهدهما المتميز خلال فترة عملهم.

ووافق المجلس، على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية "كلية السياحة والفنادق" والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار- فندق ريجال هايتس العلمين وفندق كريستال إن العلمين وبروتوكول التعاون بين الكلية وشركة مصر للسياحة، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة نانجينج الزراعية بالصين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شاندونج نورمال جينان "SDNU" بالصين، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيرلانجا بإندونيسيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مؤتة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة ألاباما- برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية وكذا اتفاقية تبادل الطلاب بين الجامعتين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة- القاهرة 2023، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والنيابة الإدارية- القاهرة 2023.

كما وافق المجلس على ترقية 17 عضو هيئة تدريس، 7 إلى وظيفة أستاذ، و10إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 18 مدرسا، ومنح 133 درجة دكتوراه و110 درجات ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

جامعة الإسكندرية الدور المصري القضية الفلسطينية الرئيس السيسي مجلس جامعة الإسكندرية

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